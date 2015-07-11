Памятник князю Владимиру предложили установить на Боровицкой площади

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Российское военно-историческое общество (РВИО) обратилось в Мосгордуму с просьбой изменить место будущей установки памятника князю Владимиру. Теперь его предлагают установить на Боровицкой площади, сообщает "Интерфакс".

"В Московскую городскую думу пришло предложение от РВИО об изменении места установки на Боровицкую площадь. У меня информация из информированных источников, и они могут это подтвердить", - цитирует агентство депутата Мосгордумы от КПРФ Елену Шувалову.

Председатель Мосгордумы Валерий Шапошников опроверг информацию о поступлении такого письма от РВИО. По его словам, было обращение с просьбой изменить место установки памятника, однако "конкретных предложений не поступало".

Напомним, монумент планируют установить 4 ноября 2015 года – в День народного единства. Открытие памятник хотят приурочить к 1000-летию со дня смерти крестителя Руси. Первоначально местом для его установки выбрали Воробьевы горы.

Рекомендацию историков, священнослужителей и общественных деятелей по установке памятника именно на Воробьевых горах в октябре поддержала комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме.

Позднее Российское военно-историческое общество обратилось в МГД с просьбой рассмотреть другие возможные площадки для установки памятника. Выбранную площадку не одобрила часть жителей столицы, кроме того специалисты говорили о том, что существует риск возникновения оползней на склонах Воробьевых гор.