Зюганов поддержал программу реновации жилья в Москве

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал законопроект о реновации жилищного фонда в столице. Об этом он заявил на совместном заседании Государственного совета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны.

Зюганов отметил, что в жилье хрущевской эпохи живут 40 процентов россиян. Между тем, "хрущевки" были рассчитаны на 30 (максимум 40) лет, а простояли уже полвека, и капитальному ремонту не подлежат. По мнению политика, эту программу нужно распространить и на другие регионы.

Он назвал разработку новых проектов очень сложной задачей, которая требует комплексного решения. "Разработка новых проектов (жилья), которое будет стоять 80-100 лет, и всех коммуникаций – это задача архисложная, требует комплексного решения. В этом отношении у нас есть уникальный опыт у многих городов", – сказал глава КПРФ.