04 мая 2017, 15:59

Политика

Зюганов поддержал программу реновации жилья в Москве

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал законопроект о реновации жилищного фонда в столице. Об этом он заявил на совместном заседании Государственного совета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны.

Зюганов отметил, что в жилье хрущевской эпохи живут 40 процентов россиян. Между тем, "хрущевки" были рассчитаны на 30 (максимум 40) лет, а простояли уже полвека, и капитальному ремонту не подлежат. По мнению политика, эту программу нужно распространить и на другие регионы.

Он назвал разработку новых проектов очень сложной задачей, которая требует комплексного решения. "Разработка новых проектов (жилья), которое будет стоять 80-100 лет, и всех коммуникаций – это задача архисложная, требует комплексного решения. В этом отношении у нас есть уникальный опыт у многих городов", – сказал глава КПРФ.

21 февраля Владимир Путин поручил Сергею Собянину снести все "хрущевки" в Москве, а на их месте построить новые дома. Московские власти подготовили проект реновации жилья в столице, который уже прошел первое чтение в Госдуме.

Новые дома построят из монолита или современных панельных конструкций с высокой энергоэффективностью и возможностью внутренних перепланировок. В новостройках увеличится площадь помещений общего пользования, в том числе межквартирных лестничных площадок, лестниц, лифтовых шахт, коридоров и подвалов.

В настоящее время готовятся поправки ко второму чтению проекта закона, которое может пройти в июле. Сергей Собянин пообещал, что поправки будут учитывать права и интересы горожан.

Голосование по программе реновации жилья начнется 15 мая.

Сюжет: Программа реновации жилья в Москве
КПРФ квартира Геннадий Зюганов реновация жилья

