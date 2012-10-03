Суд отклонил иск об отмене регистрации Митволя на выборы в Химках

Олег Митволь. Фото: ИТАР-ТАСС

Химкинский суд Московской области отклонил иск в адрес лидера партии "Альянс Зеленых - Народная партия" Олега Митволя. Кандидат в мэры Химок от КПРФ Леонид Виноградов требовал лишить своего конкурента регистрации на выборы главы города.

Другой кандидат в мэры, лидер партии "Города России" Юрий Бабак, обратившийся в суд с аналогичным заявлением, от своих исковых требований к Митволю отказался. Ранее иски Виноградова и Бабака были объединены судом, сообщает РИА Новости.

Конкуренты обвиняли Олега Митволя в том, что в процессе предвыборной компании он выпустил больше агитационных материалов, чем это допустимо законом. Согласно процедуре выдвижения в кандидаты, общая стоимость агитматериалов не может быть превышена более чем на 50 тысяч рублей.

Однако, по мнению истцов, Митволь превысил эту сумму на 140 тысяч рублей. Кроме того, указывалось в иске Виноградова, решение о выдвижении Митволя "принимал орган, в чьи полномочия это не входит, документы оформлены ненадлежаще".

Напомним, это уже не первое заявление о незаконной агитации на городских выборах. Ранее Химкинский суд отклонил иск Евгении Чириковой в адрес Олега Шахова. По ее словам, он незаконно использовал для своего продвижения газету "Химкинские новости".

Выборы мэра Химок состоятся 14 октября. На пост главы города претендуют свыше 20 человек.