Дмитрий Чернышенко может сменить Александра Медведева на посту президента КХЛ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев покинет свой пост. Такое решение может быть принято завтра, 28 ноября, на внеочередном заседании Совета директоров лиги, которое состоится в Сочи, сообщает ТАСС со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Вопрос об отставке Александра Медведева с поста президента лиги будет рассмотрен завтра. Вероятность, что отставка состоится - более 90%", - сказал один из источников ТАСС, близких к совету директоров КХЛ.

Сам Медведев не стал комментировать информацию о своей возможной отставке. "Сейчас не могу ничего сказать", - заявил он.

По данным СМИ, преемником Медведева станет бывший глава оргкомитета "Сочи-2014" Дмитрий Чернышенко. В аппарате Чернышенко сообщили, что он находится на совещании и поговорить с журналистами пока не может.

Дмитрий Чернышенко - глава инвестиционной компании "Волга Груп", управляющей активами предпринимателя Геннадия Тимченко, который является председателем совета директоров КХЛ и президентом хоккейного клуба СКА. Александр Медведев являлся президентом КХЛ с момента ее основания в 2008 году.