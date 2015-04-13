Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 апреля 2015, 22:06

Спорт

СКА одержал вторую победу в серии с "Ак Барсом"

Фото: ТАСС

Санкт-петербургский СКА одержал вторую победу в финальной серии Кубка Гагарина против "Ак Барса". Поединок завершился со счетом 1:0.

Единственная шайба была заброшена в концовке первого периода. Антон Бурдасов убежал в контратаку и с близкого расстояния расстрелял ворота Нильссона.

В дальнейшем и те, и другие имели моменты для взятия ворот, но никто не сумел ими распорядиться.

Таким образом, СКА одерживает вторую победу в финальной серии. Стоит отметить, что обе победы добыты в гостях. Счет в серии - 2:0 в пользу подопечных Вячеслава Быкова.

Следующая игра состоится 15 апреля в Санкт-Петербурге.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15
КХЛ СКА Ак Барс

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика