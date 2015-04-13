СКА одержал вторую победу в серии с "Ак Барсом"

Фото: ТАСС

Санкт-петербургский СКА одержал вторую победу в финальной серии Кубка Гагарина против "Ак Барса". Поединок завершился со счетом 1:0.

Единственная шайба была заброшена в концовке первого периода. Антон Бурдасов убежал в контратаку и с близкого расстояния расстрелял ворота Нильссона.

В дальнейшем и те, и другие имели моменты для взятия ворот, но никто не сумел ими распорядиться.

Таким образом, СКА одерживает вторую победу в финальной серии. Стоит отметить, что обе победы добыты в гостях. Счет в серии - 2:0 в пользу подопечных Вячеслава Быкова.

Следующая игра состоится 15 апреля в Санкт-Петербурге.