СКА обыграл "Ак Барс" в первом матче финала Кубка Гагарина

Фото: ТАСС/Денис Вышинский/

Хоккеисты петербургского СКА одержали победу над казанским "Ак Барсом" в первом матче финальной серии плей-офф КХЛ. Поединок, проходивший в Казани, завершился со счетом 4:2 в пользу подопечных Вячеслава Быкова.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артемий Панарин, Патрик Торесен, Евгений Дадонов и Вадим Шипачев. У хозяев отличились Джастин Азеведо и Степан Захарчук.

Стоит отметить, что к 5-й минуте третьего периода армейцы выигрывали со счетом 4:0, затем "барсы" две шайбы отыграли, однако питерцы все-таки удержали победный результат.

Второй матч серии до четырех побед пройдет 13 апреля в Казани.