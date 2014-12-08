Смена главы КХЛ: окно в Европу закрывается

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

В Континентальной хоккейной лиге сменилась власть - Александра Медведева сменил Дмитрий Чернышенко. Обозреватель M24.ru Евгений Сафонов рассуждает о намерении нового руководства изменить курс развития лиги.

Когда в 2008 году на смену российской Суперлиге пришла Континентальная хоккейная лига, то одним из главных направлений ее деятельности было привлечение иностранных команд, чтобы со временем сделать эту организацию действительно паневропейской, которая в будущем должна была бы составить конкуренцию заокеанской НХЛ.

Надо сказать, что к этому вектору развития хоккейная общественность отнеслась неоднозначно. Понятно, что к вступлению в лигу летом 2008 года трех команд из бывшего СССР (минское и рижское "Динамо" и "Барыс") все отнеслись положительно, потому что еще жива была ностальгия по чемпионату Советского Союза. Но с расширением лиги в Европу возникли серьезные трудности. Европейские команды, привыкшие жить по средствам, не горели желанием перебираться в первенство, в котором нужно тратиться не только на хоккеистов другого уровня, но и на перелеты - пересаживаться из уютных автобусов на самолеты никто не хотел.

К тому же идею расширения КХЛ с самого начала в штыки воспринял президент ИИХФ Рене Фазель, который только на словах выражал новому соревнованию почет и уважение, а в реальных делах предпочитал показывать зубы, как настоящий стоматолог. Именно из-за отказа шведской федерации хоккея так и не вступил в КХЛ шведский АИК, а проект "Лев" был экстренно перенесен в Попрад, словаки разрешили новоиспеченной команде играть в КХЛ и в 2011 году дело, что называется, сдвинулось с мертвой точки.

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

С 2011 по 2014 год в КХЛ вступило еще пять иностранных команд - "Лев" (сначала Попрад, потом Прага), "Слован", "Донбасс", "Медвешчак" и "Йокерит". В игровом плане самым успешным пока оказался "Лев", который весной этого года чуть было не обыграл "Магнитку" в финале Кубка Гагарина. Казалось бы все хорошо, пусть иностранные команды играют и делают наш хоккей сильнее, да и с маркетингом у них дела обстоят получше, нежели в российских клубах. Но нюанс в том, что существуют эти клубы за счет российских инвесторов и ситуация получается неоднозначная. Россия дает деньги, чтобы с нами играли в хоккей, и потом мы же выдаем это за собственные достижения.

Финансовая неустойчивость европейских клубов уже проявила себя - нынешним летом прекратил свое существование "Лев". Да, команда была очень сильная, имела реальные шансы на завоевание главного трофея, но при этом ее бюджет для Европы был просто огромным (больше 20 млн долларов только на зарплаты хоккеистам), поэтому нет ничего удивительного в том, что в один прекрасный момент инвесторы отказались ее содержать.



Сейчас в затруднительном финансовом положении находятся и "Слован" с "Медвешчаком", но там размеры бюджетов не такие солидные (порядка 150 млн рублей) и пока они справляются с трудностями. Правда, теперь у европейских команд в КХЛ появились новые проблемы. Совсем недавно президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил о том, что лига намерена пересмотреть вектор развития и, возможно, отказаться от команд из нехоккейных стран.

По сути новой жертвой избран "Медвешчак". Этот хорватский клуб имеет достаточно солидную историю, долгое время "медведи" играли в лиге Югославии, а потом и в Австрии, но в целом Хорватию никак нельзя назвать хоккейной страной. Нет точной информации, кто наполняет бюджет загребского клуба, но если он прочно зависит от российских денег, то велика вероятность, что уже осенью 2015 года хорватов в КХЛ не будет.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Серьезные проблемы сейчас испытывают и другие клубы из Евросоюза - "Слован" и рижское "Динамо", - но в их пользу говорит то, что обе команды представляют хоккейные страны, имеют богатые традиции. Если в Словакии и Латвии смогут найти деньги, то вряд ли новые руководители лиги будут препятствовать продолжению их выступления в КХЛ. Самые незыблемые позиции среди всех европейских команд сейчас у "Йокерита", и это связано с тем, что клуб принадлежит структурам братьев Ротенберг и Геннадия Тимченко, а значит, у финнов в ближайшее время вряд ли будут какие-то проблемы.

Правильно ли поступают в лиге, когда включают красный свет зарубежным командам? С одной стороны, не очень приятно, когда клубы вылетают из лиги или вовсе прекращают свое существование, как пражский "Лев", - это серьезно сказывается на имидже КХЛ. Но давайте признаем, разве это правильно, когда крупным российским предпринимателями навязывают покупку и содержание иностранных клубов? Знаю, что в лиге долгое время искали новых хозяев для немецких клубов "Ганновер" и "Дюссельдорф", которые не могли найти финансирование для игры в немецком чемпионате.

Есть информация, что инвесторы "Льва" в следующем году будут финансировать московский "Спартак" и руководители КХЛ заявляют о том, что намерены возвращать клубы с богатой историей и традициями. Как мне кажется, это новое веяние также нельзя считать до конца обоснованным. Получается, что несколько лет мы гонялись по Европе с мешком денег, чтобы с нами играли, теперь же будем возрождать клубы, которые практически не имеют болельщической поддержки, а их инфраструктура находится в плачевном состоянии.

Не нужно принимать поспешных решений и резко менять направление развития, тем более никто не говорит о том, что проект КХЛ закрывается, просто нужно соотнести, насколько тот или иной клуб может принести пользу и помочь в развитии российского хоккея. А чем сейчас полезнее будут "Спартак" и "Крылья Советов" вместо "Слована" и рижского "Динамо"? Абсолютно ничем. Это будет чистая политика, а в хоккее не стоит руководствоваться только политическими соображениями.

Евгений Сафонов