"Крылья Советов" возродятся и вернутся в КХЛ

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

Знаменитый московский хоккейный клуб "Крылья Советов" будет возрожден и станет одним из участников Континентальной хоккейной лиги. Команда примет участие в сезоне 2016/2017, сообщил ТАСС.

По информации агентства, новое руководство КХЛ в лице президента Дмитрия Чернышенко выступает за возвращение столичных клубов "Спартак" и "Крылья Советов" в большой хоккей. "Красно-белые" примут участие уже в следующем сезоне, а "Крылышки" попадут в КХЛ чуть позже.

Отметим, что "Крылья Советов" фактически прекратили свое существование в 2011 году. Клуб выступал в ВХЛ, но не смог предоставить финансовые гарантии на следующий сезон и был исключен из розыгрыша.

"Крылышки" дважды в своей истории становились чемпионом Советского Союза и трижды выигрывали Кубок СССР. Один раз москвичам удалось выиграть хоккейный Кубок европейских чемпионов.

Тем не менее, в российское время дела у команды не заладились. "Крылья" постоянно испытывали проблемы с финансированием. Они не участвовали ни в одном сезоне Континентальной хоккейной лиги и, в конце концов, прекратили свое существование.