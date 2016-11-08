Индийский кинопродюсер Шил Кумар – о русском кино и гендерном неравенстве

11 ноября в Москве стартует фестиваль индийского кино IFF-R.

Фото предоставлено организаторами

Главной премьерой станет триллер "Розовый", рассказывающий о несправедливости и дискриминации женщин в современном индийском обществе. В главной роли – легенда Болливуда, актер Амитабх Баччан. В образе пожилого адвоката Дипака Сехгала он наперекор всему обществу будет защищать трех молодых девушек, чуть не убивших мужчину при попытке изнасилования. M24.ru попросил продюсера картины Шила Кумара рассказать, о чем и о ком снимают фильмы в Болливуде.

Шил Кумар:

Фото: imbd.com

– Это уже далеко не первый раз, когда я приезжаю в Москву. Я был здесь на Фестивале индийского кино в 2015 года и раньше. 11 ноября я представлю свою новую картину 'Pink' ("Розовый"). Этот фильм рассказывает историю девушки, оказавшейся в непростой ситуации. Сложная сюжетная линия построена таким образом, чтобы затронуть интересы всех поколений общества, чтобы каждому пришлось выбирать – на чьей он стороне. Это очень важная тема не только для Индии, но и для всего мира. Проблема даже не в том, что женщина ущемляется в правах: закон соблюдает равноправие и всегда оказывается на ее стороне. Закон делает все, чтобы дать женщине силу и защитить ее. При этом, женщины в Индии добились больших успехов в спорте, политике, к примеру, Пратибха Патил была президентом страны на протяжении пяти лет. Я бы даже сказал, что у них есть определенные привилегии.

Проблема в головах, в том неравенстве, которое сохраняется во взглядах, в установках, в образе мышления. Индийское общество и менталитет достаточно консервативны. Я слышу, как 'babushkas' говорят о молодых девушках: с их точки зрения они во всем неправы – не так одеваются, не тем занимаются, должны выходить замуж, а не встречаться. Но это же не только в Индии – так живет весь мир. Но в суде перед лицом закона это все не должно иметь никакого значения.

"Я слышу, как 'babushkas' говорят о молодых девушках: с их точки зрения они во всем неправы".

Сегодня индийское кино затрагивает очень разные темы: помимо музыкальных и танцевальных фильмов у нас появились сильные исторические и биографические картины. Времена меняются. Я продюсировал такие фильмы как "Мадрас Кафе" или "Красавчик Рокки", которые вышли в мировой прокат и пользовались успехом у европейской и американской аудитории. Мне кажется, что Болливуд и Голливуд теперь постоянно меняются темами, но я бы не сказал, что у нас много общего, потому что даже кино юга и севера Индии довольно сильно различается.

Знаете, глобализация сказывается больше в другом: многие индийские актеры сегодня уезжают сниматься у американских, британских или французских режиссеров. Эти же режиссеры и продюсеры приезжают к нам, и мы достаточно тесно общаемся.

"Как продюсер я занимаюсь прокатом русских картин у нас в стране, и могу сказать, что "Сталинград", к примеру, пользовался большим успехом".

Я смотрел очень много русских фильмов и знаком с некоторыми русскими режиссерами и даже бывал на российских киностудиях. Мне довелось много работать с продюсером Алексеем Петрухиным – большим профессионалом своего дела. Как продюсер я занимаюсь прокатом русских картин у нас в стране. Могу сказать, что "Сталинград", к примеру, пользовался большим успехом. Но моим любимым фильмом остается "Брат" (режиссера Алексея Балабанова – прим.ред).

Мне очень близка русская культура. В один из визитов мне удалось посмотреть русский балет – невероятно! Как они это делают?! В этот раз я не знаю, хватит ли у меня времени куда-то сходить. Впереди очень много работы, потому что моя главная цель – выстроить платформу для обмена кинематографом между Индией и Россией.