Трамп и Абэ договорились о сдерживании "провокационных действий" КНДР

Фото: ТАСС/DPA/Ron Sachs

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудил с президентом США Дональдом Трампом ситуацию с КНДР. После телефонного разговора Абэ рассказал о достигнутой договоренности – добиваться от Пхеньяна сдержанности, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Абэ высоко оценил действия Трампа, которые, по его словам, демонстрирует и на словах и на деле готовность США к различным вариантам решения конфликта с КНДР.

Он отметил, что проблема ядерного и ракетного оружия Северной Кореи несет опасность как для Японии, так и для остального мирового сообщества.

Как передало агентство Киодо со ссылкой на источники в японском правительстве, Абэ и Трамп договорились добиваться от Китая более активной роли для решения проблем Корейского полуострова.