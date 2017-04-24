Форма поиска по сайту

24 апреля 2017, 08:02

Политика

Трамп и Абэ договорились о сдерживании "провокационных действий" КНДР

Фото: ТАСС/DPA/Ron Sachs

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудил с президентом США Дональдом Трампом ситуацию с КНДР. После телефонного разговора Абэ рассказал о достигнутой договоренности – добиваться от Пхеньяна сдержанности, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Абэ высоко оценил действия Трампа, которые, по его словам, демонстрирует и на словах и на деле готовность США к различным вариантам решения конфликта с КНДР.

Он отметил, что проблема ядерного и ракетного оружия Северной Кореи несет опасность как для Японии, так и для остального мирового сообщества.

Как передало агентство Киодо со ссылкой на источники в японском правительстве, Абэ и Трамп договорились добиваться от Китая более активной роли для решения проблем Корейского полуострова.

Ранее Американо–корейский институт при школе перспективных международных исследований университета Джонса Хопкинса сообщил о том, что Северная Корея готовится к новому ядерному испытанию ракеты. Согласно прогнозам оно может пройти в период с 25 апреля по 9 мая.

КНДР с начала 2017 года уже произвела несколько запусков ракет, некоторые из которых долетели до японских берегов. Испытания осложнили отношения страны с Японией и США.

КНДР Синдзо Абэ Дональд Трамп жизнь в мире

