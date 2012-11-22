Вязаные граффити появятся на деревьях в Измайловском парке

Фото: badgeofawesome.com

25 ноября на деревьях в северной части Измайловского парка появится своеобразная "одежда". Здесь пройдет акция "Вязаный лес". Все желающие вместе с мастером вязанного стрит-арта смогут украсить деревья яркими вязанными полотнами.

Во всем мире этот вид стрит-арта имеет разные названия. В США наиболее популярно yarn bombing (от английского yarn – нить, пряжа; bombing – так называют технику быстрого нанесения граффити), а у англичан прижились knit graffiti ("вязаное граффити") и yarnstorming (storming).

Основала это необычное уличное движение жительница Хьюстона Магда Сейег. В 2005 году ей пришла в голову идея украсить ручку двери своего магазина причудливым чехлом. Идея такого украшения различных объектов быстро нашла своих почитателей.

Вооруженные спицами и крючками художники по всему миру вяжут яркие одежды для деревьев, машин, зданий. Английское движение Knit the City одело даже знаменитые лондонские телефонные кабины.

Теперь и москвичи могут приобщиться к этому направлению современного искусства и при помощи цветных ниток разукрасить хмурые осенние дни.

Начало акции "Вязаный лес" - в 12.00.