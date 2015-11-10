Найдена мать брошенного в Измайловском парке младенца

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сотрудники УВД по Восточному округу столицы задержали в одном из хостелов мать ребенка, найденного 5 ноября в Измайловском парке, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В настоящее время с женщиной – 33-летней уроженкой Мордовии – проводятся следственные действия в рамках дела, возбужденного по статье "Оставление в опасности". Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, трехнедельного младенца обнаружила в Измайловском парке 5 ноября женщина, гулявшая с собакой. Мальчик какое-то время пролежал на земле, у него были признаки переохлаждения. Ребенка передали медикам детской Морозовской больницы. С самого начала медики отмечали, что ребенок здоровый.

Полиция уже установила, что подозреваемая оставила ребенка в парке вечером 4 ноября, младенец пролежал на земле около 13 часов. Также следователи выяснили, что задержанная дважды отказывалась от своих детей и оставляла их в роддоме.