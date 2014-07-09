В Измайловском парке научат кататься на роликах

Фото: m24.ru

12 июля в Измайловском парке будут ждать всех, кто хочет научиться катанию на роликах. Открытые занятия по этому спорту проведут для взрослых и детей сертифицированные инструкторы школы Федерации роллер спорта.

Преподаватели не только научат новичков основным приемам катания на роликах, но и расскажут о правилах безопасности и секретах крупных спортивных успехов и достижений. Усовершенствовать свои навыки катания опытные роллеры смогут, посмотрев, какие техники покажут инструкторы на мастер-классах.

В программе открытых уроков:



техника безопасного падения (правильное использование защиты)

техника правильного движения лицом вперед

различные способы торможения с использованием штатного тормоза и без него

упражнения для развития координации и равновесия

различные способы поворотов

преодоление препятствий в виде бордюров и лестниц

для детей: игры и эстафеты, развивающие навыки катания

Инструкторы и тренеры, которые проведут открытые занятия, имеют высшее спортивное и педагогическое образование, являются призерами Российских и Международных соревнований.

Ролики можно будет взять в пункте проката у главного входа в Измайловский парк. Стоимость одной пары – 100 рублей, комплекта средств защиты – 50 рублей.

Занятия пройдут с 11.00 до 13.00. Участие бесплатное.

Напомним, что 12 июля в Измайловском парке отметят День семьи, любви и верности. В честь праздника Петра и Февронии здесь устроят музыкальные выступления, конкурсы, кулинарные мастер-классы, лекции для любознательных, а также проведут развлекательную программу.