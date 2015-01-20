Москвичи обнаружили мертвых мальков в Серебряно-Виноградном пруду

Москвичи обнаружили мертвых мальков в пруду на улице Первомайская

Читательница M24.ru Татьяна сообщила, что в Серебряно-Виноградном пруду в Измайлове произошел массовый мор рыбы.

"В пруду массовый мор рыбы, а именно малька. Вот так сейчас выглядят проталины на пруду", - написала Татьяна, прислав фото.

Ранее в Подольском районе на реке Пахра обнаружен массовый мор рыбы. Он зафиксирован на территории поселка Стрелковской фабрики, в 12 километрах от МКАД по Симферопольскому шоссе.

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