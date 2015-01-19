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Происшествия

19 января 2015, 21:04

Гостиничный комплекс "Измайлово" оштрафовали за антисанитарию

Измайлово криминал антисанитария

Фото: ТАСС

Роспотребнадзор оштрафовал туристический гостиничный комплекс "Измайлово" на 227,5 тысячи рублей. Причиной санкций стало нарушение санитарных требований, сообщает пресс-служба ведомства.

Перед новогодними праздниками специалисты Роспотребнадзора провели ряд проверок мест, где остановились делегации из различных регионов России, приглашенные на елку в Кремле. С 24 по 28 декабря в "Измайлово"
проживали 94 делегации.

В ходе проверки были обнаружены серьезные нарушения санитарных норм в ресторанах гостиничного комплекса. Кроме того, два вида пищевой продукции, которые предлагали гостям праздника, не соответствовали правилам, установленным российским законодательством.

В отношении "Измайлово" было вынесено 15 постановлений о штрафах на общую сумму 227,5 тысячи рублей.

Также наказаны были и поставщики продуктов в рестораны гостиничного комплекса. С ними расторгли контракты.

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