Дворовый фестиваль "Городские цветы" пройдет в галерее "Измайлово"

Фото: kultura.mos.ru

19 июля в галерее "Измайлово" состоится первый дворовый фестиваль "Городские цветы". Праздник объединит жителей Измайлово и соседних районов.

На фестивале будут присутствовать психологи и ландшафтные дизайнеры, которые расскажут, как садовая терапия может помочь избавиться от стресса и объяснят, что такое сенсорный сад. Всех желающих также обучат искусству флористики. Об этом сообщает пресс-служба Департамента культуры Москвы.

Кроме того, для самых маленьких гостей будет работать свой сенсорный сад – дети смогут ходить босиком по коре, песку, сену и ракушкам.

В конце праздника посетители посадят сад под названием "Городские цветы".