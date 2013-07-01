Одинокий пират Джонни Депп стал членом племени команчей

Фото: Москва 24

Ведущий программы "Утро" Иван Распопов рассказывает о том, почему стоит досмотреть "Одинокого рейнджера" до конца, на как похож Арми Хаммер и за что любят Джонни Деппа.

Настоящему индейцу завегда везде ништяк! Это факт. А Джонни Кристофер (ДжекоДжонивич) Депп - индеец взаправдашний. "Во мне течет кровь различного происхождения: ирландская, немецкая и индейская. Мой дедушка, с которым я был очень близок и который умер, когда мне было 7 лет, как раз чероки", - говорил он.

Свою первую татуировку - голову индейца в так называемом "солнечном уборе из перьев" - Джонни сделал в 17 лет. Поэтому у Гора Вербински не было сомнений в том, кого взять на роль индейца Тонто. Да и лучшего пиара для фильма и придумать нельзя. Основатель и президент ассоциации "Американцы за права индейцев" ЛаДонна Харрис приняла актера в ряды организации. Став полноправным членом племени команчей, Депп получил новое индейское имя - Ма Ву Мэй, которое в переводе означает "меняющий форму". Теперь в свободное от работы время Депп просто обязан отстаивать права коренных жителей Америки и пытаться сохранить их наследие.

Фильм "Одинокий рейнджер" как раз повествует о временах освоения Дикого Запада. И поводом, чтобы НЕ убить индейца, могло стать только перемирие, которое легко можно было нарушить.

Самого рейнджера - блюстителя закона Джона Рида - играет Арми Хаммер. На его лице маска, которую ему посоветовал носить напарник Тонто, и каждый встречный достает законника далеко не риторическим вопросом: "На фига тебе маска?" Но надо помнить, что "в темный час воины добра надевают маски!"(цитата) И этот час настал. Потому как на кону то, что дороже золота. Это… серебро! Точнее шахта, где серебро буквально само сваливается в вагонетки. И если к такой шахте подведена железнодорожная ветка, то можно купить…всю страну целиком. В общем, эксцентричной парочке приходится сражаться со злодеями и коррупционерами, которые хотят купить все и вся.

Но уже в первые минуты фильма меня начали одолевать сомнения. А не продолжение ли это "Пиратов Карибского Моря", которых Вербински снял (как режиссер) целых 3 штуки? Точнее, если бы Джек Воробей, в конце концов, погиб в последней серии всемирно известной и суперприбыльной франшизы, то запросто мог бы реинкарнироваться вот в этого самого индейца. Все ужимки и прыжки, реакции на происходящее, восклицания и отыгрыши отличнейших (надо заметить) шуток - все оттуда. И герой Деппа в "Рейнджере" бежит по крыше поезда точно также, как Джек Воробей в свое время смешно "нарезал" по белоснежным пляжам экзотических островов. Видимо, сработало известное "руки помнят". Точнее и руки, и ноги, и все тело. Только на голове у Тонто не замусоленная треуголка, а мумифицированная ворона… Но с десяти шагов и не отличишь пиратский головной убор от индейского. И если один "карибскопиратский" фильм может принести в мировом прокате миллиард американских долларов, то пусть себе бегает, как хочет. За это мы его (Джонни Д.) и любим.

Джонни Депп представил в Москве новый фильм "Одинокий рейнджер"

Но "Одинокий рейнджер", как мне кажется, имеет только один внушительный минус. Это хронометраж. 152 минуты. Говорят, режиссерская версия была больше трех часов. И вот здесь я встаю на сторону продюсеров, которые нещадно рубят и кромсают произведения гениальных творцов. В данном случае продюсерский генералитет недовырезал. Потому что даже на самом прекрасном представлении сидеть 152 минуты тяжко.

Правда, если уж вы досидите, то последние минут 20 вас ждет удивительный киноаттракцион - сцена погони на железной дороге. Съемочная группа не арендовала существующие паровозы того времени – было решено построить свои! Сконструировали две штуки (каждый весом 250 тонн), было уложено восемь километров путей, по которым они передвигались. По контракту некоторым актерам приходилось выполнять трюковые сцены самим. Например, стоять (и при этом играть) на крыше поезда, который мчался со скоростью 64 км/ч.

Так что, если вы дотянете (а вы обязательно дотянете) до этой сцены, то поймете, что все финансовые затраты и риски были оправданы.

Если вы не досидите до конца, то обязательно обратите внимание, как актер Арми Хаммер в самой первой сцене (опять же в поезде) похож на Андрея Миронова из "Человека с бульвара Капуцинов". Хотите, смейтесь, хотите - нет, но у Хаммера не индейские, а русские корни. Его прабабушкой с отцовской стороны была русская актриса Ольга Вадина, в девичестве Фон Рут, дочь генерала царской армии Вадима Николаевича Рута.

Так что если Алексей Учитель решит снимать вторую часть фильма "Край" про приключения паровоза в Сибири то вполне сможет взять на роль главного героя не Машкова, а Арми Хаммера.

Получается, что все люди - братья и родственники, в буквальном смысле слова. Не важно, кто ты по национальности - главное, чтобы человек был хороший. А если хороший человек поучаствует в создании отличного фильма, то вопрос "что пойдем смотреть?" на ближайшие выходные можно считать решенным.