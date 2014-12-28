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Москва 24

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Жизнь в мире

28 декабря 2014, 22:32

Итальянское судно пытается взять на буксир горящий пассажирский паром

Италия Греция паромы штормы жизнь в мире буксировка Ионическое море

Итальянский десантный корабль пытается взять на буксир горящий круизны

Итальянское судно пытается взять на буксир горящий пассажирский паром в Ионическом море. На борту Norman Atlantic все еще остаются 317 человек. Российские дипломаты подтвердили, что на борту терпящего бедствие судна находятся наши соотечественники. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Спасатели не могут эвакуировать всех людей из-за сильного шторма. Сейчас известно об одном погибшем, двое получили ранения. Вертолеты военно-воздушных сил Греции продолжают эвакуацию пассажиров. Всего спасены 156 человек.

Напомним, пожар начался в отсеке с автомобилями. Ситуация осложняется штормом - волны достигают шести метров. Грузовые суда, которые находились поблизости, выстроились в линию, чтобы создать барьер для больших волн.

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