25 апреля 2017, 12:18

В мире

Итальянские подростки врезались в свою школу на угнанных автобусах

Скриншот с видео: YouTube/ iltemponews

Полиция Италии арестовала троих подростков 16–17 лет, которые на двух угнанных общественных автобусах снесли ворота школы и врезались в школьное здание, сообщают "Вести.Ru".

Общий ущерб от действий злоумышленников школе оценивается примерно в 70 тысяч евро. Еще 100 тысячам евро равен ущерб, нанесенный автобусам.

Всего подростки угнали пять автобусов, но три из них в итоге бросили.

Задержанные подростки являются нынешними или бывшими учениками школы Meucci di Carpi, которая находится на севере Италии в городе Карпи. Молодые люди происходят из семей, иммигрировавших из Африки.

Видео: youTube/пользователь: iltemponews

По мнению полиции, подростки могли подражать исламским террористам, которые для совершения атак в разных странах Европы использовали транспортные средства.

Все подростки сейчас помещены в тюрьму для несовершеннолетних в Болонье. Полиция ищет их возможных сообщников.

Италия несовершеннолетние жизнь в мире

