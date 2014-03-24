В Москве стартовал проект "Лекторий для учителей"

24 декабря в школе № 1253 прошла первая встреча проекта "Лекторий для учителей". В ней приняли участие президент Российской академии образования Людмила Вербицкая и руководитель департамента образования города Москвы Исаак Калина. На встрече обсудили вопрос значимости культуры речи в современном мире, а также проблемы преподавания русского языка и литературы в школе. Прямую трансляцию провело сетевое издание M24.ru.

Исаак Калина – государственный деятель Российской Федерации, доктор педагогических наук, с 2009 по 2012 гг. он замещал председателя комиссии при президенте РФ по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. С 10 ноября 2010 года указом мэра Москвы назначен министром столичного правительства, руководителем департамента образования Москвы.

Исаак Калина родился 14 ноября 1950 года в Оренбургской области, окончил Оренбургский государственный педагогический институт им. В.П. Чкалова по специальности "Математика". В разные годы преподавал в СПТУ-62 села Шарлык Оренбургской области, работал учителем математики средней школы № 2 села Шарлык, был директором школы-интерната № 1.

В 1989 году поступил на государственную службу заведующим отделом районного образования Промышленного района Оренбурга, в 1992 году стал заместителем начальника Главного управления образованием администрации Оренбургской области, а в 1996 году – начальником Главного управления образованием администрации Оренбургской области.

В 1998 году Исаак Калина окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности "Государственное и муниципальное управление", защитил кандидатскую диссертацию по вопросам развития региональной системы образования.

Калина критически относится к проблеме стандартизации образования. В 2009 году он возглавлял рабочую группу Минобрнауки России, которая отслеживала вопросы сдачи ЕГЭ и поступления в вузы.

Людмила Вербицкая – советский и российский учёный-лингвист, доктор филологических наук, профессор, президент СПбГУ, вице-президент Российского союза ректоров, академик Российской академии образования, а с 2013 года – президент РАО.

Родилась 17 июня 1936 в Ленинграде. В 1958 году с отличием окончила филологический факультет Ленинградского государственного университета по специальности "Русский язык и литература". В 1979 году стала профессором кафедры фонетики и методики преподавания иностранных языков, а в 1985-м возглавила кафедру общего языкознания.

В апреле 1994 года Вербицкая избрана ректором СПбГУ, ее переизбрали в 1999 и в 2004 гг. В 2008 году стала президентом Санкт-Петербургского государственного университета, а в 2010 – деканом филологического факультета СПбГУ.

В 2003 году Вербицкую избрали президентом Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ). 11 ноября 2013 года утверждена правительством Российской Федерации в должности президента Российской академии образования.

Лариса Вребицкая – обладатель всевозможных званий наград, среди них орден "За заслуги перед Отечеством" II степени (за выдающийся вклад в развитие отечественного образования и многолетнюю научно-преподавательскую деятельность), орден "За заслуги перед Отечеством" III степени (за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и развитие отечественной науки), орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени (за большой личный вклад в развитие высшего образования и подготовку высококвалифицированных специалистов), орден Почета (за большой вклад в развитие образования, подготовку квалифицированных специалистов в области филологии и многолетнюю плодотворную деятельность), орден Дружбы (за заслуги перед государством, успехи, достигнутые в труде, и большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами) и пр.

Имя "Вербицкая" носит малая планета № 7451.

Вербицкая является автором более десятка работ, в том числе "Звуковые единицы русской речи и их соотношение с оттенками и фонемами", "Современное русское литературное произношение", "Проблемы и методы экспериментально-фонетического анализа речи", "Динамика структуры СРЯ", "Пособие по русской фонетике для иностранных студентов-филологов", "Основы общей фонетики", "Пособие по фонетике РЯ", "Практическая фонетика РЯ", "Фонетика спонтанной речи", "Беседы на РЯ (Методическое пособие по развитию речи)", "Учебник РЯ для студентов 1 курса", "Давайте говорить правильно!".

Российская академия образования (РАО) – государственная академия наук Российской Федерации, объединяет ученых в сфере образования и педагогики. РАО стала преемницей Академии педагогических наук СССР при Министерстве просвещения СССР, в которую была преобразована Академия педагогических наук РСФСР, созданная в 1943 году.

Президентом-организатором РАО в 1992 году был назначен А. В. Петровский, избранный ее первым президентом (1992-1997). С октября 2013 года президентом Российской академии образования является Людмила Вербицкая.

РАО состоит из 278 членов (академиков и членов-корреспондентов), а также отдельных структурных подразделений и организаций.

Андрей Фурсенко – российский государственный деятель, доктор физико-математических наук. В разные годы исполнял обязанности министра промышленности, науки и технологий, был министром образования и науки РФ, с мая 2012 года является помощником президента Российской Федерации. Также Фурсенко – член попечительского совета Российского совета по международным делам и председатель попечительского совета Российского научного фонда.

Андрей Фурсенко родился 17 июля 1949 года в Ленинграде, окончил математико-механический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова. Автор более 100 научных трудов, среди них – работы, посвященные технологической инновационной деятельности и финансированию научно-технической сферы.

Лев Щерба – российский и советский языковед, академик АН СССР, специалист по общему языкознанию, русскому, славянским и французскому языкам. Внес большой вклад в развитие психолингвистики, лексикографии и фонологии. Является одним из создателей теории фонемы.

Лев Владимирович Щерба родился 20 февраля (3 марта) 1880 года в городе Игумен Минской губернии. В 1898 году поступил на естественный факультет Киевского университета, однако через год в связи с переездом родителей в Петербург перевёлся на историко-филологический факультет Петербургского университета, который окончил с золотой медалью за сочинение "Психический элемент в фонетике".

В 1906-1908 гг. жил в Европе, где изучал грамматику, сравнительно-историческое языкознание и фонетику, исследовал тосканские и лужицкие диалекты, работал в лаборатории экспериментальной фонетики Ж.-П. Руссло. В 1909 году Щерба стал приват-доцентом Петербургского университета и тогда же создал лабораторию экспериментальной фонетики. Также преподавал на Высших женских курсах, в Психоневрологическом институте, на курсах для учителей глухонемых и учителей иностранных языков.

В 1912 году Лев Владимирович Щерба защитил магистерскую диссертацию ("Русские гласные в качественном и количественном отношении"), а в 1915 году – докторскую диссертацию ("Восточнолужицкое наречие"). В 1916 году стал профессором кафедры сравнительного языкознания Петроградского университета, в 1924 – членом-корреспондентом Российской академии наук, а в 1943 – академиком АН СССР.

В 1924 году ученому присвоено звание почетный член Международной ассоциации фонетистов.

Одна из заслуг Л.В. Щербы заключается в том, что он развил концепцию фонемы, воспринятую им от Бодуэна де Куртенэ, придав термину "фонема" его современное значение.

Среди научных интересов ученого – синтаксис, грамматика, вопросы взаимодействия языков, вопросы преподавания русского и иностранных языков, вопросы языковой нормы, орфографии и орфоэпии.

В Ленинградском университете Лев Щерба преподавал до 1941 года. Свои последние годы он провел в Москве, где и скончался в 1944 году.

Михаил Панов – российский лингвист, литературовед, доктор филологических наук, автор трудов по русской фонетике, орфографии и орфоэпии, а также по русской морфологии и синтаксису, истории русского языка, социолингвистике, стилистике, языку русской поэзии и др. проблемам русистики. Панов был активным популяризатором науки, инициатором и автором лингвистических изданий для детей и школьных учебников по русскому языку, основанных на современной лингвистической теории, а также методических пособий и статей, посвященных преподаванию русского языка в русской и национальной школах.

Кроме прочего, Михаил Панов прославился как поэт, автор двух поэтических сборников.

Родился 21 сентября 1920 года в Москве, основной областью его интересов была русская фонология. Наиболее значительное достижение Панова в этой области – детальный анализ тенденций эволюции русской фонологической системы с XVIII по XX в.

Также Панову принадлежат важные работы по проблеме членимости слова и принципах трактовки словообразовательной дефектности. Его интересовали тенденции эволюции русской морфологической системы. Грамматическая концепция Панова в сокращенном виде отражена в очерке "Русский язык", написанном в 1966 году для справочного издания "Языки народов СССР".

Михаил Панов одним из первых обратил внимание на фундаментальные отличия русской "разговорной речи" от "кодифицированного литературного языка". Инициировал записи устной речи и изучения фонетических и грамматических особенностей этого типа текстов. Интересовался русским просторечием, речевыми ошибками и иными проявлениями вариативности языковой системы. Много внимания уделял прикладным проблемам русистики, в частности русской орфографии и орфоэпии, методике обучения русскому языку.

Михаил Панов – автор более десятка научных работ, учебных пособий, а также научно-методических и научно-популярных работ. Вот некоторые из них: - Русский язык // Языки народов СССР. Т. I: Индоевропейские языки. М.: Наука, 1966. - Русская фонетика / М. В. Панов. – М.: Просвещение, 1967. - История русского литературного произношения XVIII-XX вв. М.: Наука, 1990. - Позиционная морфология русского языка. М.: Наука, Школа "Языки русской культуры", 1999. - Труды по общему языкознанию и русскому языку. Том I / Под ред. Е. А. Земской и С. М. Кузьминой. М.: Языки славянской культуры, 2004. - Труды по общему языкознанию и русскому языку. Том II / Под ред. Е. А. Земской и С. М. Кузьминой. М.: Языки славянской культуры, 2007. - И все-таки она хорошая! Рассказ о русской орфографии, ее достоинствах и недостатках / Институт русского языка АН СССР.. – М.: Наука, 1964. - Современный русский язык: Фонетика. М.: Высшая школа, 1979. - Русский язык: Лексика. Фонетика. Теория письма. Морфология. Л.: Просвещение, 1982. - Русский язык: Синтаксис. Л.: Просвещение, 1983. - Занимательная орфография: Книга для внеклассного чтения учащихся 7-8-х классов. М.: Просвещение, 1984. - Фонетические, морфологические и синтаксические ошибки в русской речи учащихся национальных школ: Учеб. пособие. М.: НИИ нац. школ, 1989.

Алексей Семенов – российский математик, методист и преподаватель математики, доктор физико-математических наук. Семенов является академиком Российской академии наук, действительным членом Российской академии образования и ректором Московского педагогического государственного университета.

Алексей Львович Семенов родился 13 октября 1950 года в Москве, окончил механико-математический факультет МГУ, затем аспирантуру на кафедре математической логики. Автор научных трудов в области математической логики, кибернетики, теоретической информатики, а также соавтор одного из первых учебников информатики в СССР.

С 2012 года – главный редактор журнала "Квант".

Владимир Филиппов – председатель Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России, ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) (1993-1998 гг. и с 2005 г.), академик Российской академии образования, министр образования РФ (1998-2004 гг.), доктор физико-математических наук, профессор.

Филиппов родился 15 апреля 1951 года в городе Урюпинске Волгоградской области. После окончания школы с серебряной медалью поступил в Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы. В 1973 году окончил факультет физико-математических и естественных наук по специальности "Математика" и продолжил учебу в аспирантуре.

По окончании службы в Вооруженных силах РФ Владимир Михайлович занимал преподавательские должности в УДН от ассистента кафедры высшей математики до заведующего кафедрой математического анализа, после чего работал начальником научного управления университета, деканом факультета физико-математических и естественных наук, секретарём партийной организации УДН.

После защиты кандидатской диссертации Филиппов повышал научную квалификацию в Свободном университете Брюсселя в Бельгии. В 1987 году ему было присвоено ученое звание профессора, а в 1993 – Филиппова избрали ректором Российского университета дружбы народов, который он возглавлял до 1998 года, когда его назначили министром образования Российской Федерации.

По инициативе и под руководством Владимира Филиппова была начата активная модернизация российского образования. Филиппов – автор более 200 научных работ, в том числе 30 монографий.

Дмитрий Лихачев – советский и российский филолог, искусствовед, сценарист, академик РАН.

Дмитрий Сергеевич Лихачев родился 28 ноября 1906 года в Санкт-Петербурге. Является автором фундаментальных трудов об истории русской литературы и русской культуры. Автор работ по широкому кругу проблем теории и истории древнерусской литературы, многие из них переведены на иностранные языки.

Лихачев внес значительный вклад в развитие изучения древнерусской литературы и искусства. Всю свою жизнь активно защищал культуру, пропагандировал нравственность и духовность. Ему принадлежат одни из лучших исследований по таким произведениям, как "Повесть временных лет", "Слово о полку Игореве", "Моление Даниила Заточника" и др. Вот что говорил известный актер, народный артист РФ Игорь Дмитриев о значении Дмитрия Лихачева в развитии русской культуры:

"Гордость русского народа, гордость интеллигенции. Я не знаю, кто сможет занять его место и кто сможет иметь право говорить так о любых проблемах российской культуры с таким знанием и с такой болью за нее…"

Ольга Голодец – российский государственный деятель, заместитель председателя правительства Российской Федерации. Отвечает за здравоохранение, оборот лекарственных средств и медицинских изделий, обеспечение их качества и безопасности, фармацевтическую деятельность, социальное развитие, демографию. Также курирует занятость, трудовые отношения, социальное партнёрство, социальное и медицинское страхование, пенсионное обеспечение, образование, науку, культуру, туризм, государственную молодёжную политику и поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.

В декабре 2012 года привлекла внимание общественности тем, что написала письмо Владимиру Путину с критикой принятого Госдумой РФ закона Димы Яковлева. Последний запрещал усыновление российских детей американскими гражданами. Таким демаршем Голодец попыталась объяснить президенту, что документ нарушает не только соглашение между Россией и США, но также Венскую конвенцию, Конвенцию о правах ребёнка и Семейный кодекс РФ. Позже премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пояснил, что это письмо было направлено главе государства по его просьбе.

Ольга Голодец – автор более 30 научных трудов. Является участником международных и российских проектов в сфере управления персоналом, развития социально-трудовых отношений и институтов.

Университет Дьюка (официальное русскоязычное название, принятое администрацией университета – Дюкский университет) – частный исследовательский университет, расположенный в американском городе Дарем в штате Северная Каролина. Был основан методистами и квакерами в 1838 году, а в 1924 – усилиями табачного промышленника и мецената Джеймса Дюка получил новое имя в честь его покойного отца Вашингтона Дюка.

Медицинская, юридическая и бизнес-школы университета входят в 15 лучших среди университетов США. Помимо академических, научных и спортивных достижений Дюкский университет славится огромным кампусом с архитектурными памятниками в неоготическом стиле.

Студенческий коллектив состоит примерно из 6,5 тыс. студентов и 8,2 тыс. магистров и аспирантов (по данным 2011 года).

По версии The Huffington Post, Дюкский университет входит в ТОП-10 самых сложных для поступления университетов с учетом данных о зачислении. Процент зачисленных студентов, из числа выбравших данный университет для поступления, приблизительно равен 45 %.

Яна Сахарова