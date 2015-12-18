Москвичи стали меньше жениться и разводиться в 2015 году

За 11 месяцев 2015 года москвичи заключили на 2 тысячи браков меньше, чем в 2014 году. По сравнению с прошлым годом в столице также зарегистрировано почти на 1,9 тысячи разводов меньше. Об этом в своем интервью m24.ru рассказала начальник Управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева.

"За 11 месяцев этого года мы зарегистрировали почти 93 тысячи браков. Это меньше, чем за 11 месяцев прошлого года, примерно на 2 тысячи. Вообще прошлый год был рекордным в Москве по бракам – более 100 тысяч. Такого высокого показателя не было у нас с 80-х годов прошлого века. По итогам 2015 года предполагаем, что заключенных браков будет на 4-4,5 тысячи меньше по сравнению с 2014", – сказала она.

Муравьева добавила, что в этом году москвичи стали также реже разводиться, за 11 месяцев ЗАГСы зарегистрировали 39 211 актов расторжения брака. Это на 1 888 актов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Я глубоко убеждена, что снижение связано с тем, что мы живем в небольшом кризисе, который сплачивает людей, особенно семьи с детьми. В ситуации кризиса семейные ссоры не кажутся большими проблемами. Пары откладывают решение о расторжении брака", – пояснила собеседник m24.ru.

Напомним, в этом году лидером по числу заявлений на проведение церемонии бракосочетания с начала года стал ЗАГС на Бутырской улице. Туда было подано 5 914 заявлений. На втором месте оказался ЗАГС в Малом Харитоньевском переулке, куда поступило 5 827 заявлений от молодоженов.

Москвичи могут провести выездную регистрацию брака в любом природном парке столицы. По словам замглавы "Мосприроды" Констанина Иванова, молодожены приезжают в парки уже после ЗАГСа для фотосессии. А саму регистрацию брака в парке устраивают немногие: одна или две пары в месяц.

Никита Щуренков, Светлана Казанцева