21 апреля 2017, 06:59

В мире

Ахмадинежада не допустили к участию в выборах президента Ирана

Фото: ТАСС/Джаме Ноу

Действующего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада не допускают к участию в выборах президента, сообщает телеканал Press TV.

Министерство внутренних дел страны опубликовало полный список кандидатов. Всего за президентское кресло будут бороться шесть человек: Мостафа Хашеми-Таба, Сейед Ибрагим Раиси, Мохаммад Бакер Калибаф, Ишхак Джахангири, Мостафа Ака-Мирсалим и Хасан Роухани.

Выборы президента Ирана должны пройти 19 мая этого года. Президентом станет тот, кто наберет более 50 процентов голосов избирателей.

Иран Махмуд Ахмадинежад выборы президента жизнь в мире

