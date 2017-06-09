Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию с Катаром

Сергей Лавров. Фото: ТАСС/Александр Щербак

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в рамках саммита ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) в Астане с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом ситуацию вокруг Катара, передает РИА Новости.

"Говорили о продвижении в сирийском урегулировании и о том, какое влияние на эти процессы и наши общие усилия может оказать история вокруг Катара", – сказал он. Лавров добавил, что Москва и Тегеран выступают за разрешение кризиса путем переговоров.

5 июня Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром – эмират якобы поддерживает террористические организации, дестабилизирующие ситуацию на Ближнем Востоке. Позже заявление о разрыве дипотношений сделали власти восточной части Ливии, Йемена, Мальдив, Мавритании и Коморских островов.