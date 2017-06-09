Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июня 2017, 12:12

В мире

Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию с Катаром

Сергей Лавров. Фото: ТАСС/Александр Щербак

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в рамках саммита ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) в Астане с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом ситуацию вокруг Катара, передает РИА Новости.

"Говорили о продвижении в сирийском урегулировании и о том, какое влияние на эти процессы и наши общие усилия может оказать история вокруг Катара", – сказал он. Лавров добавил, что Москва и Тегеран выступают за разрешение кризиса путем переговоров.

5 июня Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром – эмират якобы поддерживает террористические организации, дестабилизирующие ситуацию на Ближнем Востоке. Позже заявление о разрыве дипотношений сделали власти восточной части Ливии, Йемена, Мальдив, Мавритании и Коморских островов.

Иран Сергей Лавров Катар ШОС жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика