Более 30 человек пострадали в результате взрыва в иранском Ширазе

Фото: ТАСС/Morteza Nikoubazl

Как минимум 35 человек получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в супермаркете в иранском городе Шираз, сообщает агентство DPA.

Взрыв в торговом центре в Ширазе прогремел в ночь на 3 июня. Взрывной волной выбило стекла в соседних магазинах. Само строение супермаркета, находившегося на оживленном бульваре, было полностью уничтожено взрывом и последовавшим после него пожаром.

По данным агентства, 16 из 35 пострадавших были госпитализированы с тяжелыми ранениями – они получили серьезные ожоги во время пожара.