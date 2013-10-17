Интерпол занялся договорными матчами российского чемпионата по футболу

Фото: ИТАР-ТАСС

Интерпол заинтересовался договорными матчами в российском футбольном чемпионате. Нарекания организации вызвали 12 игр первенства России.

Некоторые из матчей, которыми в настоящее время занимается Интерпол, вызвали большой общественный резонанс в стране, заявил министр спорта России Виталий Мутко.

По словам Мутко, одним из главных критериев, по которому тот или иной матч считается договорным, являются высокие ставки на одну из команд в букмекерских конторах, сообщает "Р-Спорт".

Чиновник отметил, что расследование договорных матчей в России затруднено тем, что правоохранительные органы не знают, как противостоять таким играм.

В феврале этого года полиция Евросоюза отрапортовала: "договорняки" есть даже в матчах сборных и Лиге чемпионов. У правоохранителей вызвали подозрения почти 380 встреч, в том числе ряд матчей, сыгранных на самом высоком уровне.

Что касается российского чемпионата, то особое подозрение у любителей футбола и журналистов за последние несколько лет вызвали две игры. 26 ноября прошлого года махачкалинский "Анжи" в гостях переиграл пермский "Амкар" - еще перед игрой в социальных сетях публиковались сообщения, что матч будет договорным и победу в нем одержат гости. В итоге "Анжи" выиграл со счетом 2:1.

А в 2009 году громкий скандал разгорелся после поединка "Терек" - "Крылья Советов", в котором со счетом 3:2 выиграли грозненцы.