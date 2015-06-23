Рамзан Кадыров закрыл свой Instagram

Рамзан Кадыров. Фото: ТАСС/Елена Афонина

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров закрыл свой аккаунт в Instagram от пользователей, которые не являются его подписчиками. Чтобы подписаться на страницу политика, теперь необходимо его разрешение, сообщает "Дни.ру".

Перед тем, как закрыть свой профиль, Рамзан Кадыров пожелал всем хорошего утра. При этом следить за фотообновлениями смогут более миллиона человек, которые уже подписаны на аккаунт kadyrov_95.

Причины, по которым Кадыров решил ограничить доступ к своей странице, пока не известны.

Глава Чечни завел Instagram в 2013 году. Там он выкладывает снимки, связанные со служебными поездками, совещаниями или событиями из личной жизни. На одной из последних фотографий Кадыров держит огромного сома.

Согласно данным Национальной службы мониторинга, Рамзан Кадыров возглавил список самых активных глав регионов в социальных сетях. Составляя этот рейтинг, служба анализирует официальные аккаунты российских политиков в "Живом журнале", Twitter, Instagram и Facebook.

Специалисты считают, премьер-министр Дмитрий Медведев и Рамзан Кадыров первыми задали тренд заводить странички в различных социальных сетях.