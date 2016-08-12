Голосование за 30 лучших одноминутных Instagram-фильмов продлится до 17 августа

Команда Международного кинофестиваля в Торонто предлагает зрителям до 17 августа поставить лайк понравившемуся фильму

instagram.com/tiff_net

Команда Международного кинофестиваля в Торонто выложила в инстаграм несколько одноминутных фильмов, отмеченных хештегом #TIFFxInstagram и предлагает зрителям до 17 августа посмотреть их и поставить лайк понравившейся картине.

Всего в их официальном аккаунте будут представлены 30 работ финалистов конкурса (сейчас там выложено 13 видео). Все фильмы претендуют на приз зрительских симпатий.

instagram.com/tiff_net/

В июле Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF) и соцсеть инстаграм запустили конкурс одноминутных фильмов, пригласив поучаствовать в нем авторов 60-секундных картин. Работы нужно было загрузить в аккаунт Instagram до 20 июля 2016 года с хэштегом #TIFFxInstagram, а затем обязательно заполнить заявку на официальном сайте фестиваля.

Далее, с 8 по 17 августа, работы 30 финалистов опубликовали на сайте TIFF и канале Instagram.

Победителя определит жюри из шести человек. В состав жюри входят режиссер Ава Дюверней (@directher), сценарист и режиссер Ксавье Долан (@xavierdolan), режиссер музыкальных клипов и фотограф Набил Элдеркин (@nabildo) и художник Рейчел Райл (@rachelryle).

tiff.net

Имена еще двух членов жюри обещали раскрыть позднее.

Параллельно этому проводится конкурс зрительских симпатий, когда пользователи могут отметить понравившуюся работу "лайком" в Instagram. Завершится это голосование 17 августа, а победителей объявят 18 августа.

Международный кинофестиваль в Торонто (Toronto International Film Festival (TIFF)) – одно из самых значимых событий для американской киноиндустрии. Он появился 40 лет назад как "Фестиваль фестивалей" и провдится ежегодно в сентябре. Обычно там проходят показы фильмов, претендующих стать оскаровскими лауреатами или хитами проката.