Начался отбор участников фестиваля молодых музыкантов "Индюшата"

Агентство "Кушнир Продакшн" объявило о начале отбора участников фестиваля молодых музыкантов "Индюшата 2014", который состоится в сентябре в одном из московских клубов.

Фото: kushnir.ru

"Каким бы ни был гениальным музыкальный материал у молодых исполнителей, сколько бы людей ни приходило на их концерты, они, к сожалению, совершенно не интересны сегодняшним СМИ. Наша задача - дать им возможность быть услышанными продюсерами и представителями медиаиндустрии", - считает идеолог фестиваля "Индюшата", рок-журналист и промоутер Александр Кушнир.

Молодые исполнители, желающие принять участие в отборе, должны прислать краткую информацию об артисте, ссылки на страницы в социальных сетях и контактную информацию (e-mail, телефон) на адрес fedulova@kushnir.ru.

Старейший российский рок-фестиваль, ведущий свою историю с 1990 года, продолжит поиск талантов из России и ближнего зарубежья. Музыканты смогут выступить перед деятелями музыкальной индустрии: промоутерами, представителями лейблов и журналистами.

На фестиваля в свое время дебютировали Женя Любич, "Обе Две", Гуша Катушкин, Kira Lao, Jack Wood, Asea Sool и другие.