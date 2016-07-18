Форма поиска по сайту

18 июля 2016, 16:11

Илья Авербух представит драйв-шоу на "Московском варенье"

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Зрители смогут увидеть драйв-шоу "Буратино" от Ильи Авербуха уже в эту среду, 20 июля, в рамках фестиваля "Московское варенье. Дары природы". Показ спектакля нового формата пройдет в экстрим-парке "Урбантино" (фестивальная площадка "Россия-Прованс", сквер на Болотной площади).

Как сообщили m24.ru в оргкомитете фестиваля "Московское варенье. Дары природы", драйв-шоу "Буратино" представляет собой адаптированную версию всем известной сказки "Золотой ключик, или Приключения Буратино". Спектакль Ильи Авербуха – это симбиоз театрализованного представления, экстремальных видов спорта, акробатических номеров и уличных танцев.

Артистичное катание на роликовых коньках продемонстрирует юная звезда шоу Софья Богданова, известная как самая молодая чемпионка Европы и России в дисциплине Freestyle Slalom.

В парке "Урбантино" расположена экшн-зона с рампами, фанбоксами и агро-оборудованием для катания на роликах, скейтборде и BMX.

Время: 20 июля, 18:00

Место: экстрим-парк "Урбантино", фестивальная площадка "Россия-Прованс", сквер на Болотной площади

Илья Авербух свежий воздух время с детьми фестивали и праздники Буратино

