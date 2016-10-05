Лучшие короткометражки со всего мира покажут в "Октябре"

Фото: karofilm.ru

Международный фестиваль короткометражного кино Shnit International Shortfilmfestival пройдет в Москве с 5 по 9 октября. Об этом сообщает пресс-служба "КАРО".

В программе фестиваля – более 60 короткометражных фильмов со всего мира, а также мультипликация для детей от пяти лет. Киноленты будут разделены на 10 блоков по 90 минут. Тема нынешнего фестиваля – Beyond the borders ("Вне границ").

Показы фильмов будут проходить в киноцентре "Каро Октябрь", в кинотеатре "Иллюзион" и в московском центре "Наука и искусство".

В этом году в жюри фестиваля вошли режиссер Алексей Нужный, продюсер Елена Гликман, кинокритик Олег Зинцов и президент Академии российского телевидения "ТЭФИ" Александр Акопов.

Shnit International Shortfilmfestival впервые прошел в 2003 году в швейцарском Берне. За 13 лет фестиваль вырос в событие, которое теперь проходит не только в Швейцарии, но и еще в семи городах на четырех континентах: в Буэнос-Айресе (Аргентина), Гонконге (Китай), Кейптауне (ЮАР), Каире (Египет), Москве (Россия), Сан-Хосе (Коста-Рика) и Бангкоке (Таиланд).

Узнать расписание показов и ознакомиться с программой фестиваля можно на сайте "КАРО".