Спектакль "Цена" Театра имени Маяковского возвращается в репертуар

Фото: ТАСС

Спектакль "Цена", поставленный режиссером Леонидом Хейфецом в Театре имени Маяковского, заявлен в новом сезоне. Первые показы состоятся 4 и 23 сентября на Сцене на Сретенке. Роль Грегори Соломона сыграет Игорь Ясулович.

Премьера "Цены" состоялась 29 ноября 2012 года на Малой сцене, с 27 ноября 2014 года идет на Сцене на Сретенке. В этом же году спектакль стал лауреатом XII Московской театральной премии "Гвоздь сезона".

Первоначальный состав выглядел следующим образом: Александр Андриенко играл роль Виктора Франца, Татьяна Аугшкап – его супругу, Эстер Франц, Виктор Запорожский – Уолтера Франца, брата Виктора. В образе Грегори Соломона, старого оценщика, к публике выходил Ефим Ицкович Байковский. В апреле этого года актера не стало.

Пьеса Артура Миллера "Цена" посвящена размышлениям о том, что в самом деле определяет счастье человека, а что - нет. Полицейский Виктор решает продать всю его сохранившуюся мебель. Эта мебель свидетельствует о тех временах, когда отец еще был богат, вся семья была в сборе, и о разорении не шло и речи. С женой Эстер они вспоминают о том, как Виктор хотел заниматься наукой – но был вынужден пойти на службу, чтобы содержать отца. Его брат Уолтер, напротив, ничем не жертвовал – и стал успешным хирургом. Впервые за 16 лет они встречаются, чтобы рассказать друг другу свои варианты истории, свои причины. С пришедшим оценщиком, 90-летним стариком, у которого своя сложная история, они пытаются определить настоящую цену обстановке дома – и цену своей жизни.