Внимание, говорит Москва: исполнилось 100 лет со дня рождения Юрия Левитана

2 октября исполнилось 100 лет со дня рождения главного голоса СССР Юрия Левитана. Во время Великой Отечественной Юрий Борисович стал известен каждому советскому гражданину: именно он зачитывал по радио фронтовые сводки Совинформбюро. В честь столетия со дня рождения голоса эпохи в его родном городе, Владимире, собираются установить памятник - сейчас там проходит конкурс эскизов.

M24.ru рассказывает о Левитане и других обладателях узнаваемых голосов – Ольге Высоцкой, Игоре Кириллове, Анне Шатиловой и Вере Коцюбе.

Юрий Левитан

Левитан родился в 1914 году во Владимире, где своим пронзительным и мощным голосом прославился еще в детстве – сверстники звали его "Трубой", а взрослые то и дело просили "покричать" имена детей, не явившихся к обеду. Юру было слышно за несколько кварталов.

Будущий диктор обожал театр, участвовал в школьных постановках, а в возрасте 17 лет отправился в Москву, чтобы поступить в Государственный институт кино. Приемная комиссия отвергла его кандидатуру, и расстроенный Левитан уже собирался было возвращаться во Владимир, когда ему на глаза попалось объявление о наборе радиодикторов. Несмотря на провинциальный акцент, Юрия приняли в группу.

Через пару лет, пройдя обучение и будучи допущенным к работе, Левитан во время ночного эфира зачитывал сообщения из газеты "Правда". У радиоприемника в позднее время оказался Сталин, которому так понравился звучный диктор, что он тут же позвонил в Радиокомитет и потребовал, чтобы на завтрашний день текст его доклада со съезда партии читал именно "этот голос". На следующий день в студию прибыл запечатанный конверт со сталинской речью, которую 19-летний Левитан зачитывал в течение пяти часов. Юрий не сделал ни одной ошибки и был назначен главным диктором Советского союза.

Всесоюзная известность пришла к Левитану несколько позже, уже в годы войны, когда он ежедневно транслировал гражданам фронтовые сводки и приказы Сталина. Его любили соотечественники и ненавидели враги: Гитлер объявил за его голову вознаграждение в 250 тысяч немецких марок.

Интересно, что во время войны фронтовые сводки и экстренные сообщения, которые читал Левитан, не записывались. Только позднее, в 1950-е годы, Юрия Борисовича попросили наговорить их на магнитофонную ленту для истории.

После войны Левитан возвещал о кончине Сталина, запуске первого искусственного спутника Земли, полете Гагарина в космос. Потом, в начале 1970-х, руководство страны сочло, что голос Юрия Борисовича ассоциируется у граждан СССР в основном с войной, и диктор "перешел" на озвучивание кинохроники и радиопрограмм.

Диктор скончался в августе 1983 года от сердечного приступа.Он похоронен на Новодевичьем кладбище.

Ольга Высоцкая

Ольга Высоцкая. Фото: ТАСС / Николай Бобров

Левитан не был единственным диктором, зачитывавшим сводки Совинформбюро. Вместе с ним фронтовые радионовости доносила до советских граждан легендарная Ольга Высоцкая.

Обладательница проникновенного голоса родилась в 1906 году в Москве. Ее, как и Левитана, в дикторы привела случайность: 23-летняя Ольга участвовала в подготовке уроков утренней гимнастики на Всесоюзном радио, и в какой-то момент к началу новостного выпуска в студии не оказалось ни одного ведущего. Высоцкой пришлось взять все в свои руки.

У Ольги были необычный тембр голоса и отличная дикция, что в сочетании с проникновенностью интонаций позволило ей привлечь к себе внимание не только слушателей, но и начальников радио. В итоге Высоцкая стала одним из ведущих дикторов СССР, именно ей доверяли вести прямые трансляции с Красной площади и Кремлевского дворца съездов, Колонного зала, Большого театра и МХАТа.

Во время войны Высоцкая вместе с Левитаном регулярно рассказывала гражданам о том, что происходит на фронте. Они с Юрием Борисовичем передавали в ночь на 9 мая 1945 года сообщение о капитуляции фашистской Германии, 24 июня того же года Ольга вела трансляцию Парада Победы.

После войны голос Высоцкой можно было услышать в московской службе точного времени, позвонив по телефону "100". Еще Ольга Сергеевна готовила первые телепередачи на тогда только зарождавшемся телевидении.

В 1990-х Ольга стала также главным женским диктором Филевской линии метро. Даже после смерти Высоцкой (она ушла из жизни в 2000 году) ее голос на протяжении несколько лет можно было услышать в поездах этой ветки. Названия станций были переозвучены новыми дикторами только в 2005 году.

Анна Шатилова





Анна Шатилова. Фото: ТАСС / Владимир Астапкович

Анна Николаевна родилась в 1938 году в Подмосковье. Она с детства увлекалась чтением стихов, любила выступать на сцене и играть в спектаклях. Учиться Шатилова, правда, пошла на физико-математический факультет, а на Всесоюзное радио попала по конкурсу. Отбор проводили Высоцкая и Левитан, которые затем стали главными учителями прошедшей конкурс Шатиловой.

В 1962 году она начала работать на советском телевидении, лицом и голосом которого оставалась на протяжении долгих лет. Шатилова вела "Время", "Новости", развлекательные программы, в том числе знаменитый "Голубой огонек".

Именно Шатиловой, молодому теледиктору, в 1963 году поручили в прямом эфире прочесть срочное сообщение ТАСС об убийстве Джона Кеннеди.

Анна Николаевна до сих пор работает диктором на телевидении, ведет церемонии открытия и закрытия телекинофорума "Вместе", а также программы на радио.

Игорь Кириллов





Игорь Кириллов. Фото: ТАСС / Валерий Генде-Роте

Еще один символ советского радио и телевидения, Игорь Кириллов, становиться диктором тоже не планировал: ему прочили карьеру режиссера, причем не просто так – он с успехом окончил театральное училище Щепкина.

Игорь Леонидович несколько лет выходит на сцену Театра на Таганке, а затем стал помощником телережиссера на Шаболовке. В это время на канале открылся конкурс дикторов, и Кириллов решил попробовать на нем свои силы. В итоге режиссер оказался в команде телеведущих – и ни разу об этом не пожалел.

На протяжении более чем 30 лет (с 1957 по 1989 год) Игорь Леонидович вел программу "Время", работал комментатором, репортером, ведущим развлекательных программ.

Кириллова знали все граждане СССР, он был лицом и голосом программ "Спутник телезрителя", "Взгляд", "ВИD представляет". А еще Кириллов не раз выступал с новогодним обращением к гражданам вместо руководства страны.

Игорь Леонидович до сих пор ведет трансляцию парадов 9 мая. Ранее ему нередко составляла в этом компанию Анна Шатилова.

Вера Коцюба

Вера Коцюба. Фото: m24.ru

Одной из любимых учениц Игоря Кириллова (а он преподавал в Институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания) была Вера Коцюба. Выдающийся диктор и ведущая уже более 20 лет работает на телевидении, сейчас она – голос телеканала "Москва 24" и тренер по технике речи.

Как и большинство ее знаменитых коллег, Коцюба в детстве хотела стать актрисой, однако в итоге увлеклась журналистикой. Вера Ивановна была диктором Центрального ТВ, специальным парламентским корреспондентом ИТАР-ТАСС, а затем главным редактором его агентства телеинформации, директором общественно-политического вещания телеканала "Столица".

Коцюба преподает ораторское искусство и технику публичных выступлений в учебном центре "Москва Медиа". Видеозаписи занятий, расписание и условия обучения можно найти здесь.

Есть люди, которым голос дан от природы. К ним, я думаю, как раз относятся Юрий Борисович Левитан и Игорь Леонидович Кириллов. Тем не менее, нет ничего невозможного: в принципе, поставить голос можно любому человеку, который вдруг захочет стать диктором. Для этого нужно обратиться к специалисту, выяснить, какие у голоса верхние и нижние пределы, какой диапазон, а затем, отталкиваясь от этой информации, работать. Конечно, сделать голос идеальным не получится, ведь у каждого голос свой - у кого-то чуть выше, у кого-то чуть ниже. Но можно сделать его красивым, если захотеть. Главное - много трудиться. Голос теле- или радиоведущего может быть сильным или не очень сильным, но крайне важно, чтобы он был приятным. Необязательно говорить как Левитан: у него были другие задачи. Но необходимо иметь приятный тембр голоса, абсолютно правильную речь и эффектную подачу, которая позволит каждому зрителю или слушателю ощутить, что ведущий говорит исключительно для него. Это самое главное: должна быть энергетика, связывающая диктора с его слушателем. В чем отличие радиоведущего от телеведущего? Радиоведущий - это человек, который должен быть совершеннейшим профи. На телеэкране, как правило, можно позволить себе какие-то неточности: бывает, девочка-ведущая, например, ошибется, но ведь она тут же может улыбнуться и загладить свою оговорку. К тому же, может, у телеведущей не очень сильный голос, но она хороша собой - и тогда зрителю все равно приятно ее видеть. Ведущего радио мы не может увидеть, так что этим специалистам приходится вкладывать все свое обаяние именно в голос - других инструментов у них нет. На телевидении можно привлекать также внешностью, на радио же "завладеть" слушателем можно исключительно голосом. А это очень сложно.

Вера Коцюба диктор, голос телеканала "Москва 24", телеведущая

Анна Теплицкая