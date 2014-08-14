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Культура

14 августа 2014, 18:26

Дэниел Рэдклифф хочет сыграть Игги Попа

Игги Поп кино байопики Дэниел Рэдклифф

Дэниел Рэдклифф. Фото: imdb.com

Дэниел Рэдклифф, известный своей ролью в экранизации серии книг Джоан К. Роулинг о волшебнике Гарри Поттере, выразил желание сыграть рок-музыканта Игги Попа. По словам актера, у него есть для этого все "физические предпосылки".

"У нас похожие, такие слегка угловатые и немного странные худощавые тела", -заявил Рэдклифф в интервью US Radio, сообщает издание NME.

Игги Поп. Фото: facebook.com/iggypop

Американскому рок-музыканту и основателю группы The Stooges сейчас 67 лет. Его называют "крестным отцом" панк-рока и гранжа.

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Ранее кинематографисты уже планировали снять биографический фильм о ранней карьере Игги с The Stooges. В главной роли должен был появиться Элайджа Вуд (у которого, кстати, как не раз отмечали киноманы, есть некоторые внешние сходства с Рэдклиффом). Картину собирались выпустить на экраны еще в 2010 году, но этого так и не случилось.

Игги Поп не возражал против проекта и даже отмечал, что ему нравится Вуд.

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