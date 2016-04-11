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Общество

11 апреля 2016, 14:23

Михаил Турецкий хочет создать детскую школу хорового пения

Хор Турецкого общество Михаил Турецкий

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Руководитель "Хора Турецкого" Михаил Турецкий хочет открыть детскую школу хорового пения, сообщает МИА "Россия сегодня".

"Я очень давно мечтаю о "детском Турецком" – школе хорового пения для детей. Лучший мировой музыкальный материал мы должны отдать детям – качественную музыку, нравственную, про жизнь, где есть настоящие поэты и композиторы, бешеная искренность и невероятная эмоциональность", – сказал Турецкий.

В настоящее время народный артист России занимается поиском помещения для школы. Предварительные прослушивания детей уже начались.

Михаил Турецкий организовал свой коллектив в 1989 году. Изначально артисты исполняли Еврейскую литургическую музыку, сейчас они выступают в самых разных жанрах: оперная, литургическая, народная и популярная музыка разных стран. Десять вокалистов исполняют композиции более чем на десяти языках без фонограммы, в том числе – а капелла.

В этом году коллективу исполняется 25 лет. Выступление "Хора Турецкого" в рамках юбилейного тура можно увидеть в Кремлевском дворце 23 и 24 апреля.

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