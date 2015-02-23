В Химках девушка выпала из окна пятого этажа

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

26-летняя девушка погибла в результате падения с пятого этажа в подмосковных Химках, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла около 19.30. Уточняется, что девушка, выпавшая из окна, была матерью пятилетнего ребенка.

В пресс-службе подмосковного управления МВД подтвердили факт обнаружения тела, но не сообщили подробности происшествия.

Ранее шестиклассница выпала из окна восьмиэтажного дома в Подмосковье. Девочка попросила подругу сфотографировать ее на подоконнике, но потеряла равновесие и сорвалась вниз. От полученных травм школьница скончалась.