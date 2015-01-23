Следователи проводят проверку по факту отравления семьи в Химках

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По факту отравления семьи в Химках неизвестным веществом проводится доследственная проверка. Следователи опрашивают врачей и родственников семьи.

Инцидент произошел накануне, 22 января. В 21.00 в одну из квартир в Химках прибыла "скорая". В квартире обнаружили тело мужчины без признаков насильственной смерти. Также медики нашли супругу и сына погибшего. Они находились без сознания.

"Предварительно установлено, что вечером все члены семьи почувствовали резкое недомогание и вызвали "скорую помощь". До приезда врачей мужчина скончался, а женщина и ребенок находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении больницы", - сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Московской области.

По предварительной версии, причиной смерти мужчины стало отравление неизвестным веществом. Жена и сын погибшего также потеряли сознание при отравлении.

На экспертизу отправлены продукты питания и предметы из квартиры пострадавшей семьи.