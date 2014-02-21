Восстановлено электроснабжение в шести домах и школе в Химках

Фото: 50.mchs.gov.ru

В подмосковных Химках восстановлена резервная подача электроэнергии в школу, детский сад и 6 многоэтажек на Овражной улице, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

"В 09.20 на место доставлен дизель-генератор. Подано электроснабжение в школу, детский садик и 6 жилых домов", - говорится в сообщении.

Сообщение об отключении электричества поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 6.28. В результате без света остались 17 домов, школа и детский сад.

"Произошло срабатывание защиты от короткого замыкания, предположительно требуется обследование кабеля протяженностью 650 метров", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время для устранения аварии привлечены 6 единиц техники и 18 человек, в том числе от МЧС - 2 единицы техники и 8 человек. На месте работает передвижная лаборатория.