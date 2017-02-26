"Золотую малину" как худший фильм года получила картина про Хиллари Клинтон

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Худшим фильмом 2016 года по версии антипремии "Золотая малина" стала документальная лента "Америка Хиллари: тайная история Демократической партии", сообщает Reuters.

Режиссер картины Динеш Ди Сауза, произносивший закадровый текст, также получил звание худшего актера. Худшей исполнительницей женской роли стала Ребекка Тернер, сыгравшая бывшую участницу президентской гонки в США. Ди Саузу и Брюса Скули наградили еще и титулом "худший режиссер".

Похожее число антинаград получила картина "Бэтмен против Супермена: на заре справедливости". Жюри отметили Бена Аффлека и Генри Кэвилла, как худший сценический дуэт. Фильм получил антипремии "худший сиквел", "худший сценарий" и "худшая роль второго плана".

Создателям худших фильмов вручат покрытую золотой аэрозольной краской статуэтку в виде ягоды. Победителей путем онлайн-голосования определяют около тысячи членов "Золотой малины" из 24 стран мира, которые вступают в организацию при оплате членского взноса в размере 40 долларов год.