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Происшествия

11 июля 2014, 10:28

Суд арестовал мошенников, задержанных за аферу с продажей самолетов

Хамовнический суд суды арест домашний арест

Фото: ИТАР-ТАСС

Хамовнический суд арестовал двоих аферистов, задержанных за мошенничество с продажей самолетов, сообщила M24.ru представитель суда.

Одного из фигурантов отправили под домашний арест до 9 сентября, второго взяли под стражу в зале суда.

Напомним, полиция задержала двоих аферистов, которые занимались продажей иностранным компаниям гражданских самолетов по заниженным ценам. Они выдавали себя за доверенных лиц руководителей одной из авиакорпораций.

Злоумышленники предлагали заинтересованным покупателям содействие при заключении соглашений на поставку авиатехники на выгодных условиях. Так, за снижение стоимости каждого пассажирского самолета на 10 миллионов евро подозреваемые потребовали у представителя иностранной компании 50% "откат".

Аферистов задержали в момент получения аванса в размере 90 миллионов рублей. Ими оказались двое безработных жителей столицы.

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