В центре Грозного прогремел взрыв

Взрыв прогремел в центре Грозного, однако крупный теракт удалось предотвратить. Погибли четверо полицейских, еще четверо ранены, сообщает МВД России.

Данных о пострадавших среди гражданского населения - нет. По данным полиции, террорист подорвал себя у входа в концертный зал, где собирались начать празднование дня города. Там должны были собраться несколько тысяч человек.

"У рамок металлодетекторов, установленных возле концертного зала, сотрудники полиции, несшие службу, заметили подозрительного молодого человека. Когда полицейские решили досмотреть и установить его личность, неизвестный произвел самоподрыв. В настоящий момент точно известно о 4 погибших сотрудниках полиции и 4 пострадавших. Сотрудники МВД уже установили личность террориста, который подорвал себя. Это уроженец Старопромысловского района Грозного, который 2 месяца назад ушел из дома, и родственникам о нем ничего не было известно", рассказал сотрудник пресс-центра МВД России Денис Струков.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поручил наградить полицейских, которые остановили террориста. По факту взрыва Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.