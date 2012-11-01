Грибоедовский ЗАГС закрывается на ремонт

Грибоедовский загс закрылся на ремонт

Один из самых популярных Дворцов бракосочетания Москвы - Грибоедовский - с 1 ноября 2012 года по 1 марта 2013 года будет закрыт на ремонт. В связи с этим в помещениях Дворца бракосочетания №1 прекращается государственная регистрация заключения брака.

Выдача документов из архива Дворца бракосочетания будет производиться в соответствии с установленным режимом работы.

Дворец бракосочетания №1 расположен в Малом Харитоньевском переулке, в старинном особняке, построенном в 1909 году. В 1961 году особняк был передан городскому отделу ЗАГС исполкома Моссовета для открытия первого в России Дворца бракосочетания. В те времена улица, на которой находится дворец, называлась улицей Грибоедова. В 90-е годы прошлого века улице вернули старое название - Малый Харитоньевский переулок, но дворец по-прежнему называют Грибоедовский.