Мальчик, получивший ранения на отдыхе в Греции, вышел из комы

Мальчик, получивший ножевые ранения на отдыхе в Греции, вышел из комы

Никита Онищенко, получивший ножевые ранения на отдыхе в Греции, пошел на поправку. Последние три дня он был в состоянии искусственной комы. Накануне медики решили вывести мальчика из-под наркоза.

По словам врачей, как только Никита открыл глаза, он сразу же позвал родителей и расплакался, увидев их. Сегодня консилиум врачей афинской клиники будет решать вопрос о дальнейшем лечении.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении голландского аниматора Сирино Шрайвера, который нанес 11-летнему ребенку около 20 ударов ножом. По нашим законам, ему грозит пожизненное заключение. Обвинения аниматору предъявлены и в Греции. Как заявила мать Шрайвера, ее сын болен аутизмом.

Напомним, по версии следствия, гражданин Голландии похитил у Никиты ноутбук и мобильный телефон, и чтобы скрыть преступление, нанес ребенку 20 ножевых ранений.

Истекающий кровью мальчик был обнаружен родителями на автостоянке отеля ночью 15 мая. Позже подозреваемый был задержан греческой полицией. Московские следователи подготовили необходимые запросы о международной правовой помощи.

В случае освобождения подозреваемого от уголовной ответственности в Греции, Следственный комитет намерен принять меры, чтобы наказать его по закону Российской Федерации.