В Греции началось голосование на референдуме о сотрудничестве с МВФ

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

В Греции началось голосование на референдуме о сотрудничестве страны с международными кредиторами. Ожидается высокая явка избирателей, свидетельствуют опросы общественного мнения, сообщает m24.ru.

Правящая партия СИРИЗА призывает граждан голосовать против сделки Греции с кредиторами. Если греки скажут "да" требованиям МВФ и Евросоюза, правительство Алексиса Ципраса обещает уйти в отставку.

Впрочем, меры жесткой экономии, на которых настаивает ЕС, не вызывают у греческих избирателей восторга. Эти меры предусматривают сокращение зарплат и пенсий, сокращения ряда госслужащих, а также уменьшение расходов на социальную сферу.

Напомним, несколько дней назад Греция не сделала выплат по очередному траншу кредита Международного валютного фонда и допустила тем самым технический дефолт. Международную программу финансовой помощи заморозили.

Государственный долг Греции превышает ВВП и составляет около 320 миллиардов евро. Экономика страны зависит от внешних заимствований.

Греческий дефолт может стать самым крупным в истории. До этого сомнительная пальма первенства принадлежала Аргентине в 2001 году. Российский дефолт 1998 года, во-первых был объявлен по внутреннему долгу, во-вторых был объявлен в условиях значительно меньших долгов.