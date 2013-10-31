Регистрировать жильцов предлагают с учетом площади квартир

Регистрацию иностранцев по месту жительства ограничат площадью

Госдума предложила способ, как бороться с "резиновыми" квартирами. По мнению депутатов, регистрировать жильцов нужно с учетом нормы площади - 10 квадратных метров на человека. Так, например, в однокомнатной квартире площадью 33 квадратных метра можно быть зарегистрировано не более трех людей.

За последние полгода в Москве полиция выявила более двух тысяч "резиновых" квартир, в которых были зарегистрированы 273 тысячи иностранцев. Согласно действующему законодательству, москвич, имеющий какую-то часть от общей площади квартиры в собственности, может распорядиться ею по своему усмотрению. При этом уведомлять о своем решении остальных прописанных в квартире людей необязательно. Этой лазейкой и пользуются агентства, специализирующиеся на оформлении фиктивной регистрации. Им не важно, насколько мала доля собственности, главное, что она есть.

Так произошло с квартирой в доме на улице Лескова в Алтуфьеве. Ее хозяйка пришла в расчетный центр за справкой, где и выяснилось - кроме нее в квартире "проживают" еще 22 человека. И количество зарегистрированных росло с каждым днем. Теперь по этому адресу постоянно приходят служебные приставы, чтобы взыскать долги с зарегистрированных в ней людей, а еще звонят из военкомата, чтобы найти уклонистов. Оказалось, что падчерица умершего мужа хозяйки передала свою долю квартиры риэлторскому агентству.

Микродоли также пользуются популярностью среди состоятельных мигрантов, имеющих свой бизнес. Часть однокомнатной квартиры в Москве стоит гораздо дешевле целой. Даже если в ней нельзя будет жить из-за других собственников, у купившего микродолю появится гарантированная регистрация. Добросовестно ли он ей воспользуется - неизвестно. Такой микрособственник совершенно законно может получить прописку на купленной жилплощади. Даже если ему в этом откажет Федеральная миграционная служба, он вправе добиться положительного решения через суд.

Если инициатива Госдумы будет одобрена, интерес недобросовестных риэлторов к долевым квартирным собственникам пропадет. Они больше не смогут фиктивно регистрировать в таких квартирах сотни людей, как делают это сейчас.