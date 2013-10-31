Регистрировать жильцов предлагают с учетом площади квартир

Госдума предложила способ, как бороться с "резиновыми" квартирами. По мнению депутатов, регистрировать жильцов нужно с учетом нормы площади - 10 квадратных метров на человека. Так, например, в однокомнатной квартире площадью 33 квадратных метра можно быть зарегистрировано не более трех людей.
За последние полгода в Москве полиция выявила более двух тысяч "резиновых" квартир, в которых были зарегистрированы 273 тысячи иностранцев. Согласно действующему законодательству, москвич, имеющий какую-то часть от общей площади квартиры в собственности, может распорядиться ею по своему усмотрению. При этом уведомлять о своем решении остальных прописанных в квартире людей необязательно. Этой лазейкой и пользуются агентства, специализирующиеся на оформлении фиктивной регистрации. Им не важно, насколько мала доля собственности, главное, что она есть.
Так произошло с квартирой в доме на улице Лескова в Алтуфьеве. Ее хозяйка пришла в расчетный центр за справкой, где и выяснилось - кроме нее в квартире "проживают" еще 22 человека. И количество зарегистрированных росло с каждым днем. Теперь по этому адресу постоянно приходят служебные приставы, чтобы взыскать долги с зарегистрированных в ней людей, а еще звонят из военкомата, чтобы найти уклонистов. Оказалось, что падчерица умершего мужа хозяйки передала свою долю квартиры риэлторскому агентству.
Ссылки по теме
- ФСКН предлагает ввести налог на жителей "резиновых" квартир
- В СЗАО заработала "горячая линия" по выявлению резиновых квартир
Микродоли также пользуются популярностью среди состоятельных мигрантов, имеющих свой бизнес. Часть однокомнатной квартиры в Москве стоит гораздо дешевле целой. Даже если в ней нельзя будет жить из-за других собственников, у купившего микродолю появится гарантированная регистрация. Добросовестно ли он ей воспользуется - неизвестно. Такой микрособственник совершенно законно может получить прописку на купленной жилплощади. Даже если ему в этом откажет Федеральная миграционная служба, он вправе добиться положительного решения через суд.
Если инициатива Госдумы будет одобрена, интерес недобросовестных риэлторов к долевым квартирным собственникам пропадет. Они больше не смогут фиктивно регистрировать в таких квартирах сотни людей, как делают это сейчас.