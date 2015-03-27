Правительство внесло в Госдуму законопроект об амнистии капиталов

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Правительство России внесло в Госдуму проект закона об амнистии капиталов, сообщается на сайте ГД. Документ уже зарегистрирован в системе и направлен председателю Госдумы Сергею Нарышкину. Дата рассмотрения законопроекта пока не назначена.

Днем ранее законопроект об амнистии капиталов одобрил кабинет министров. При этом по словам вице-премьера Игоря Шувалова, законопроект называется не "Об амнистии капиталов", как предполагалось ранее, а "Об упрощенном порядке декларирования имущества".

Участников амнистии капиталов освободят от уголовной, административной и налоговой ответственности (в пределах законодательства) за действия с приобретением или выводом имущества, которые совершались до 1 января 2014 года.

Таким образом, предприниматели, решившие легализовать свои средства и имущество в России, получат гарантии того, что правоохранительные органы не будут интересоваться источниками происхождения активов. Амнистия капиталов не распространится на лиц, уже осужденных за махинации с активами, а также фигурантов уголовных и административных дел.

Главную цель амнистии капиталов российские власти видят в деофшоризации экономики (возвращении капиталов в Россию из-за рубежа), а также в улучшении инвестиционного климата.