За угон автомобиля депутаты предлагают сажать на 10 лет

Наказание за угон автомобиля могут ужесточить. Депутаты Госдумы предлагают дополнить состав преступления новым квалифицирующим признаком – "нештатный доступ к автомобилю". Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал один из разработчиков законопроекта, депутат Государственной Думы от партии "Единая Россия" Алексей Журавлев.

"Если вы применили любой инструмент, чтобы открыть машину, понимая, что вы совершаете противоправное действие – это уже предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы", - рассказал депутат.

За совершение преступления группой лиц в Уголовном кодексе предусмотрено наказание от 7 до 10 лет лишения свободы. Если то же преступление совершено с применением насилия, то угонщикам грозит от 10 до 12 лет лишения свободы.