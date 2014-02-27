Новые сайты обяжут регистрировать в Роскомнадзоре

Депутаты хотят, чтобы все создаваемые в интернете ресурсы регистрировались в Роскомнадзоре. Такой законопроект одобрил Комитет Госдумы по информационной политике.
"При регистрации владелец сайта должен предоставить максимально полную информацию о своем ресурсе и реальные контакты для связи, ведь не всегда эти данные соответствуют действительности. За недостоверные сведения будут предусмотрены штрафы", - рассказал в эфире радио "Москва FM" первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
В случае принятия, документ обяжет всех физических и юридических лиц, регистрирующих в Сети интернет-сайт, сообщать о начале его деятельности в надзорное ведомство.
За отказ сделать это предлагается ввести штраф от трех тысяч до пяти тысяч рублей для физических лиц и от 100 до 200 тысяч рублей для юридических лиц.
Сейчас интернет-ресурсы, созданные и зарегистрированные в России, не обязаны сообщать о начале своей деятельности в государственные органы.
Роскомнадзор имеет право требовать от интернет-провайдеров заблокировать тот или иной ресурс, если найдет на нем противозаконную информацию. Например, пиратский контент или экстремистские материалы.