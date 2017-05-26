Форма поиска по сайту

26 мая 2017, 14:07

Политика

Появится новый вид визы для временно проживающих в РФ

Фото: ТАСС/Sijori Images/Barcroft India

Госдума ввела визы на въезд в Россию для временно проживающих в стране. Соответствующий закон депутаты приняли в третьем, окончательном чтении, сообщает ТАСС.

Новая виза выдается иностранному гражданину и лицам без гражданства, получившим разрешение на временное проживание в России (РВП). Документ используется для въезда в РФ и выезда.

Виза временно проживающего предоставляется территориальным органом МВД России при выдаче РВП на срок его действия.

Определять правила и распределять квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства РВП будет правительство РФ.

