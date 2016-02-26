Госдума одобрила законопроект об электронных кассовых чеках

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Депутаты Госдумы в пятницу одобрили в первом чтении законопроект, который предусматривает постепенный переход предприятий торговли и услуг на новую контрольно-кассовую технику, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Кассовые аппараты должны будут иметь возможность передавать информацию о расчетах в налоговые органы в электронном виде в режиме онлайн.

Переход на новую технику будет происходить поэтапно. По словам замминистра финансов РФ Юрия Зубарева, с 1 апреля 2016 года возможно добровольного перейти на новый порядок, при этом передача данных в налоговые органы может не осуществляться.

К 2018 году кассовые чеки станут электронными

С 1 февраля 2017 года регистрация вновь вводимых кассовых аппаратов будет вводиться только с обязательной онлайн передачей данных о расчетах. А с 1 июля 2017 года использование старой кассовой техники запрещается.

С 1 июля 2018 года предусмотрено обязательное использование новой кассовой техники лицами, которые сейчас ее не обязаны применять. Юрий Зубарев пояснил, что речь идет, например, о парикмахерских, ремонтах обуви, билетных кассах, такси и других предприятий оказания бытовых услуг. Авторы законопроекта рассчитывают, что его реализация позволит, в том числе, сократить объем "теневого" оборота наличных денежных средств и увеличить налоговые поступления в бюджет.

"Передача данных о расчетах в адрес налоговых органов в режиме онлайн позволит создать современную автоматизированную систему контроля за применением ККТ и полнотой учета выручки, позволяющую осуществлять в автоматизированном режиме анализ полноты учета выручки (доходов) с целью выявления зон риска совершения правонарушений и последующего осуществления "точечных" результативных проверок", – следует из пояснительной записки к проекту закона.

По словам Зубарева, в настоящее время зарегистрировано 2,5 миллиона единиц кассовых аппаратов, из которых активно используются лишь 1,5 миллиона. "Предполагается, что с учетом нового прядка количество единиц ККТ составит 4,5 миллиона единиц", – заявил замминистра.

Внесение изменений в действующее законодательство потребует дополнительных расходов из федерального бюджета, которые, по предварительной оценке ФНС России, составляют до 1,7 миллиарда рублей в 2015–2017 годах.