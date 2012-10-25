В России может вновь появиться министерство по делам национальностей

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Госдумы заявили о необходимости воссоздания министерства по делам национальностей. При этом депутаты считают необходимым выделить из бюджета хотя бы 1 миллиард рублей на финансирование нацполитики, пишет сегодня "Коммерсантъ".

Обсуждение данного вопроса в Госдуме проходило в рамках рассмотрения "Стратегии государственной национальной политики", которую президент Владимир Путин поручил подготовить и утвердить до начала зимы.

Проект "Стратегии" депутаты поддержали и согласились, что его надо принять как можно скорее. Но реализовать стратегию сможет только специальная федеральная структура, считают парламентарии.

По мнению одних депутатов, необходимо создать коллегиальный орган – министерство или ведомство со структурами в регионах, при этом финансироваться оно должно отдельной строкой в бюджете. В противном случае стратегия "превратится в декларацию хороших отношений между русским парнем и дагестанской девушкой".

Другие депутаты уверены, что нужно создать институт уполномоченного по национальным вопросам. Уполномоченный будет быстро реагировать на конфликты, тогда как министерство для этого слишком громоздко.

Наиболее радикальную меру предложил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев: создать при посольствах тех стран, откуда в Россию приезжает наибольшее число мигрантов, "адаптационно-фильтрационные лагеря". "Это должно сократить общение между мигрантами и населением,— отметил он.— В этих лагерях можно будет проводить экзамены по русскому языку, истории, российскому законодательству".

Ряд депутатов считает, что "Стратегия госнацполитики" должна стать базовым законом, на основании которого министерствам и регионам необходимо будет принять свои подзаконные акты, так как урегулировать все в одном законе невозможно.

Планируется, что подготовленную "Стратегию...", рассчитанную до 2025 года, Путин подпишет до конца года.

Напомним, министерство по делам национальностей существовало в России до 2001 года, однако затем было упразднено. Его функции поделили между МВД, МИД и Минэкономразвития. С 2004 года межнациональные вопросы перешли в ведение Минрегиона.